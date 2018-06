Deel dit artikel:











Werk aan verdubbeling spoor tussen Delft-Zuid en Rijswijk gaat beginnen Archieffoto: Coen van Kranenburg/ProRail

DELFT - Prorail gaat in 2019 beginnen met de voorbereidingen voor het uitbreiden van het aantal sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid. Een jaar later gaat het echte werk van start. Eind 2024 moeten op het traject vier sporen liggen. Dan gaan er op het traject tussen Den Haag en Rotterdam 28 treinen per uur rijden: achter intercity’s en zes sprinters in elke richting. Nu zijn dat er nog 22.

De aanbestedingen voor de werkzaamheden op het drukke traject tussen Den Haag en Rotterdam zijn begonnen, heeft de railbeheerder bekend gemaakt. Naar verwachting is eind 2018 bekend welke aannemer het grootste deel van het project gaat uitvoeren. Om het mogelijk te maken dat er zes treinen bijkomen, moet er nog flink wat gebeuren. Niet alleen komen er tussen Rijswijk en Delft-Zuid twee sporen bij, ook moet op het resterende deel van het traject aanpassingen worden gepleegd.

Veiligheid Zo worden tussen Delft-Zuid en Rotterdam de sporen en beveiliging aangepast. Bij ’t Haantje in Rijswijk wordt de overweg vervangen door een onderdoorgang, onder meer voor de veiligheid. Even verderop wordt de brug over de Kastanjewetering - vlak voor het DSM-terrein in Delft - verhoogd en verbreed. Nog een stuk verderop wordt Station Delft-Zuid aangepakt. Daar komen onder meer liften en een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers. Tussen Delft-Zuid en Schiedam wordt de beveiliging aangepast en wissels weggehaald, zodat treinen er dichter op elkaar te rijden.