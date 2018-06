Quick Boys vindt in Erik Assink opvolger van Aandewiel

KATWIJK - Erik Assink is met ingang van het komend voetbalseizoen trainer van Quick Boys. De ervaren trainer tekent een contract voor één jaar op Nieuw-Zuid. Assink is de opvolger van Gert Aandewiel die onlangs opstapte bij de zaterdag derde divisionist.

Assink is geen onbekende in het amateurvoetbal. De 60-jarige geboren Drent was eerder trainer van onder andere Spakenburg, Ter Leede en GVVV. Tot en met vorig seizoen was hij trainer bij Huizen.

Volgens de ervaren trainer is zijn overgang naar Quick Boys een kwestie van drie keer is scheepsrecht'. Al twee keer eerder probeerden de Katwijkers Assink namelijk naar Nieuw Zuid te halen. Ook deze keer heb ik er even over na moeten denken. Maar tegen zo'n mooie club als Quick Boys kan ik toch niet voor de derde keer nee' zeggen', zegt Assink.

