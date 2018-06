Deel dit artikel:











Kind gewond na val uit speeltoestel op Verhulstplein in Den Haag Kind gewond bij speeltoestel | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een kind is dinsdagmiddag ongelukkig gevallen uit een speeltoestel op het schoolplein van de Nutsschool M.M. Boldingh aan het Verhulstplein in Den Haag. De traumahelikopter heeft een Mobiel Medisch Team gebracht. Het kind is gestabiliseerd en met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Het kind is gewond geraakt aan een been, aldus een woordvoerder van de politie. Het zou geen gevoel meer in haar ledemaat hebben. Het is niet bekend hoe het met het kind is.