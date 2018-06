Fietsster komt onder auto na aanrijding

VOORBURG - Bij een aanrijding aan het Oosteinde in Voorburg is dinsdagmiddag een fietsster gewond geraakt. De vrouw reed met haar fiets op de rotonde nabij tramstation Oosteinde en werd geschept door een automobilist.

De vrouw zat enige tijd bekneld en is door de brandweer onder de auto vandaan gehaald. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens de politie was ze aanspreekbaar, maar is er niet meer bekend over haar toestand.

