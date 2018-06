Ruzie bij het Hoogheemraadschap: Armpje drukken in de oudste bestuurslaag van Europa

DELFT - Onderling wantrouwen, bestuurders die permanent bezig zijn met 'armpje drukken' en niet willen samenwerken, uit de hand gelopen verhoudingen. Het beeld dat oud-dijkgraaf Michiel van Haersma Buma deze week schetst van de interne gang van zaken bij het Hoogheemraadschap van Delfland is weinig rooskleurig.

En dat voor een organisatie die door sommigen wordt omschreven als de oudste nog bestaande democratische instelling van Europa. Want de basis voor de waterschappen wordt zo rond het jaar 1000 gelegd. Nederlanders die samenwerken in de strijd tegen water: dijken aanleggen, kanalen graven. Een paar honderd jaar later wordt dat in Latijn op perkament vastgelegd. In 1255 wordt door Graaf Willem II van Holland in Leiden officieel het eerste hoogheemraadschap van Nederland ingesteld. Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Hiermee wordt misschien ook wel dat wat zo typisch Nederlands is geboren. Het poldermodel, overleggen, streven naar overeenstemming en consensus. De strijd tegen het water maakte het nodig dat mensen van verschillende rangen en standen hun verschillen opzij zetten en samen gingen strijden om droge voeten te houden.





Grote lijnen

De organisatie van een waterschap lijkt in grote lijnen op die van een gemeente of provincie. Er is een algemeen bestuur (AB, te vergelijken met een gemeenteraad of Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (DB, zoals het college van burgemeester en wethouders of Gedeputeerde Staten). Ook is er een voorzitter, de dijkgraaf. Een functie die een beetje doet denken aan een burgemeester.

Maar er is ook een aantal verschillen. Zo is er bij de hoogheemraadschappen nog sprake van een monistisch bestuur. Dat wil zeggen dat de leden van het dagelijks bestuur ook onder deel zijn van het algemeen bestuur. Ze stemmen dan dus over hun eigen voorstellen. Verder bestaat het algemeen bestuur voor een deel uit mensen die de algemene belangen behartigen en voor een deel uit mensen die opkomen voor bepaalde belangen: agrariërs, eigenaren van natuurterreinen en bedrijven.



Voorbereiden en uitvoeren

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en hoogheemraden. Zij moeten beleid voorbereiden en uitvoeren. Zij krijgen daarvoor een bezoldiging, zoals dat heet. De dijkgraaf ontvangt 9.287,73 euro per maand voor 36 uur per week met nog een toelage van 386,74 euro per maand. De vijf hoogheemraden ontvangen maandelijks een bezoldiging van 4.550,58 voor 24 uur per week en nog eens een onkostenvergoeding van 213,48 per maand.

Het kiezen van de leden van het algemeen bestuur verloopt net iets anders dan bij gemeenteraden en provincies. De leden die het algemeen belang vertegenwoordigen worden rechtstreeks gekozen door de inwoners. Maar de vertegenwoordiger van de specifieke belangengroepen (dus agrariërs, natuurbeheerders en bedrijven) worden benoemd door de eigen belangenorganisaties: de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).



Per post

Omdat de verkiezingen voor de waterschappen een erg lage opkomst kenden – stemmen gebeurde vroeger ook alleen per post – wordt een paar jaar geleden besloten ze op dezelfde dag te houden als de verkiezingen voor Provinciale Staten. De eerste keer dat dat gebeurt, is in 2015. Het blijkt een relatief succes. De opkomst is met 43,50 procent inderdaad hoger dan die bij de voorgaande verkiezingen.

De grenzen van de waterschappen komen niet per definitie overeen met die van provincies of gemeenten. Zo is Delfland verantwoordelijk voor grofweg het Zuidwestelijk deel van Zuid-Holland: Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen en Westland.



Water regelen en zuiveren

Waterschappen hebben een aantal taken. Ze moeten de waterstand regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen, afvalwater zuiveren, dijken beheren, zorgen voor natuurbeheer in en aan het water en de kwaliteit van het zwemwater.

Daarvoor hebben ze natuurlijk geld nodig. De begroting van Delfland is ongeveer 250 miljoen euro. Dat komt binnen via belastingen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Delfland veruit het duurste waterschap is. Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 250.000 euro betaalt 468 euro in 2018, becijferde het CBS. Een vergelijkbaar huishouden in het goedkoopste waterschap (de Dommel rond Eindhoven en Tilburg) is ongeveer 239 euro kwijt.



Persoonlijke titel

Tot voor enkele jaren worden de leden van het algemeen bestuur vooral op persoonlijke titel gekozen, maar langzamerhand komt daar steeds meer verandering in en bemoeien politieke partijen zich nu ook met de waterschappen. CDA, VVD, PvdA, 50Plus, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren: ze zitten ook in het AB.

Met als gevolg dat er nu in het dagelijks bestuur ook mensen zitten die eerder actief waren in andere bestuurslagen. Zo waren Ries Smits (CDA) en Marcel Houtzager (VVD ) eerder wethouder in respectievelijk Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Daarmee worden ook de waterschappen, die zich tot dan toe vooral met praktische zaken bezighouden, gepolitiseerd. De afgelopen jaren zijn er dan ook met regelmaat kleinere en grotere relletjes in vooral de fracties.



Spanningen

Nu blijken er ook bij Delfland grote spanningen te zijn geweest in het dagelijks bestuur. 'Waar in het waterschap de inhoud over het algemeen leidend is, werd politiek vertaald als persoonlijk profileren en werd integraal samenwerken, zoals in het collegeprogramma is gedefinieerd, niet toegepast', signaleert Van Haersma Buma in zijn uitgelekte brief.

Aan de nieuwe dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt de taak de rust te laten terug keren. Op zijn eerste werkdag, afgelopen maandag, leest hij in de media de kritiek van zijn voorganger. Maar erg onder de indruk lijkt hij er niet van. 'In elk college kunnen verschillen van inzicht zijn. Op zich maakt dat ook een college sterk. Maar wat belangrijk is, is dat je daar met elkaar over in gesprek gaat en niet over elkaar praat. Want mijn ervaring is dat als er al meningsverschillen zijn, de oplossing daarvoor bijna nooit wordt gevonden door de discussie over te hevelen naar de media.'