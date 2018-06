Haagse OM-baas wil meer politie: 'Te veel zaken blijven liggen'

DEN HAAG - Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie in Den Haag, vindt dat er meer politiemensen nodig zijn. Dat zei hij in een interview op de Facebookpagina van Omroep West. 'Ik vind dat we teveel zaken laten liggen, omdat we het niet aan kunnen.'

Volgens de Haagse baas van het Openbaar Ministerie worden strafzaken steeds ingewikkelder en vergt dat meer capaciteit. 'We hebben met andere technieken te maken, cybercrime is in opkomst en dat is een ingewikkelde materie. Daar heb je goed opgeleide mensen voor nodig,' zei Nieuwenhuizen in het interview.

De politie krijgt er geld bij van deze regering. 'Maar dat gaan we pas over een paar jaar merken,' zegt Nieuwenhuizen. 'En het is nooit genoeg geld, maar onderwijs en zorg zijn ook belangrijk en dan is het kiezen.' Daar voegt hij aan toe: 'Als je de politie uitbreidt, moet je de hele keten versterken. Meer officieren, meer rechters.'



Mitch Henriquez

Bart Nieuwenhuis sprak ook over de zaak Mitch Henriquez, de Arubaan die in 2015 overleed na een hardhandige arrestatie in het Haagse Zuiderpark. De twee agenten die betrokken waren bij de arrestatie kregen een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Die straf was hoger dan de eis van de Haagse officieren die de zaak behandelden. Zij eisten helemaal geen straf.

'Ik weet dat mijn mensen buitengewoon onpartijdig naar de zaak hebben gekeken, maar misschien moet je in de toekomst vanwege de schijn van partijdigheid het anders organiseren,' zei Nieuwenhuizen. 'Zo'n zaak naar een andere officier in een andere stad sturen.'



Haagse zaak

Volgens de OM-baas was de zaak Henriquez 'een hele specifieke Haagse zaak.' 'Die wilden we aan onszelf houden. Dat was ook gemakkelijker met schakelen naar de burgemeester. Anders hadden we steeds moeten overleggen met een burgemeester in een andere stad.'