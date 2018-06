Deel dit artikel:











KIJK TERUG: Q&A met hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen Q&A met Bart Nieuwenhuizen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen heeft dinsdagmiddag tijdens de Q&A op de Facebookpagina van Omroep West zo veel mogelijk van jullie vragen beantwoord. Benieuwd of jouw vraag is gesteld of heb je het interview gemist? Kijk het dan hier terug.