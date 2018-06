Steeds meer Leidse studenten met schurft

LEIDEN - In steeds meer studentenhuizen in Leiden komt schurft voor. In 2016 ging het om tien studentenhuizen, vorig jaar om negentien, zo meldt de GGD. De GGD wil nu weten wat die stijging veroorzaakt, zodat er gerichter voorlichting gegeven kan worden aan studenten.

De schurftmijt is met het blote oog nauwelijks te zien, maar hij veroorzaakt een hoop jeuk en irritatie. De mijt kruipt onder de huid en graaft daar tunnels. Hij komt vooral voor op plekken waar mensen dicht op elkaar leven, zoals in studentenhuizen.

'Een huisgenoot van me had een keer schurft opgelopen,' zegt een studente bij de Universiteits Bibliotheek. 'Toen was er wel wat paniek omdat we niet wisten wat we moesten doen. Op internet was niet veel vinden.' Het is dan ook een huidziekte die niet meer veel voorkomt. Daarom wil de GGD actief gaan voorlichten, in samenwerking met huisartsen en dermatologen.



Lichamelijk contact

‘Schurft wordt overgedragen als er langer dan 15 minuten huid-op-huid contact is’, zegt Timo Boelsums van GGD Hollands Midden. ‘Dat kan dus zijn bij seksueel contact. Maar je kan het ook oplopen als je bijvoorbeeld in een goedkoop hotelletje in Azië geslapen hebt in een bed waar de mijt inzit.’

Om beter inzicht te krijgen in hoe de besmettingen in Leiden verlopen doet de GGD nu onderzoek. Studenten krijgen daarbij ook vragenlijsten opgestuurd. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt een nieuwe voorlichtingscampagne opgezet door de GGD.