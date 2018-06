Publiek kiest Alphense sportschool als beste van Nederland

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bezemer Fitness uit Alphen aan den Rijn is uitgeroepen tot beste fitnessclub van Nederland. Zondag ontvingen zij de nationale titel tijdens de Dutch Fitness Awards. 'Dat was geweldig', zegt eigenaar Thijs Bezemer. 'Echt gaaf.'

De Alphense sportschool sleepte de prijs in de wacht bij de publieksjury in de categorie fitnessclubs. Katja Schuurman verzorgde de prijsuitreiking tijdens de show in Gorinchem. Bezemer: 'Dit jaar hadden we echt alles op alles gezet om de beste van Nederland te worden. We hebben er heel hard aan gewerkt.'

Klanten van de sportschool kunnen binnenkort een feestje verwachten. 'Zoals beloofd gaat er een groot feest komen om al deze successen met onze gezellige klanten te vieren en er staan nog hele leuke nieuwe plannen voor de rest van dit jaar op de agenda.'

