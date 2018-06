Mbo-studenten geven advies: 'Zonder ons geen duurzame energiedoelen'

DEN HAAG - 'Maak de jongste jeugd al bekend met techniek.' 'Gebruik het enthousiasme van jongeren.' 'Laat de opleidingen beter aansluiten op de bedrijven.' 'Maak modelwoningen om te laten zien hoe goed en goedkoop omschakelen op duurzame energie is.' Een paar van de vele adviezen die techniekstudenten van mboRijnland uit Leiden en Gouda vandaag meegaven aan voorzitter Hamer van de SER.

De SER, de Sociaal Ekonomische Raad, is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Daarin adviseren vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en wetenschap de regering over ingrijpende besluiten als de energietransitie. Heel Nederland moet van gas los om de klimaatdoelen te halen, zodat ons land in 2050 volledig draait op duurzame energie.

'Dat betekent dat er de komende jaren werk is voor duizenden installateurs, elektriciens, monteurs en ict'ers, beroepen waarin nu al grote tekorten zijn', zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Er zijn nu al 15.000 vacatures dus is het van groot belang dat er snel veel vaklieden worden opgeleid. 'Liefst gisteren', aldus directeur Claudia Chi van mboRijnland. 'Zonder mbo geen energietransitie', is het motto van de bijeenkomst.



'We nemen ze allemaal mee'

De SER wilde van de toekomstige vaklieden horen hoe zij denken dat Nederland de Parijse klimaatdoelen kan halen. Hoe zorgt Nederland voor voldoende geschoold personeel? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig? Hoe verbouwen we straks 1.000 woningen per dag?

De vijftig studenten die bij de SER kwamen praten zijn al overtuigd, zij hebben al voor techniek gekozen. Hun adviezen gaan erom hoe er duizenden jongeren méér een technische opleiding gaan volgen. Werk genoeg, voorlopig. En wat de SER gaat doen met al die ideeën? SER-voorzitter Hamer is daar duidelijk over: 'We nemen ze allemaal mee'.





LEES OOK: Het melkmeisje van Vermeer, maar dan in bloemen