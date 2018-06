Zestien maanden cel voor ontucht met nichtje van negen

NIEUWKOOP - De 43-jarige Nanco B. uit Nieuwkoop is veroordeeld tot 26 maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, wegens seksueel misbruik van een 9-jarig, zwakbegaafd nichtje. De straf is gelijk aan de eis die de officier van justitie van justitie twee weken neerlegde. Nanco B. moet zich ook laten behandelen.

Het misbruik vond plaats vanaf december 2014 en duurde een klein jaar. B., die inmiddels is verhuisd naar Nagele in Flevoland, woonde destijds in Nieuwkoop. Het slachtoffertje logeerde weleens bij tante en oom B., maar ook op een zorgboerderij in Noordwijkerhout.

Op die zorgboerderij kwam de ontucht uit. Het slachtoffertje vertelde daar aan een ander meisje en aan een therapeute over 'nare spelletjes' die haar oom speelde. De oom gaf toe dat er 'dingen waren gebeurd, die niet hadden mogen gebeuren'.