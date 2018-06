Stichting uit Katwijk verdacht van PGB-fraude

Deel dit artikel:











KATWIJK -

KATWIJK - Vier leidinggevenden van drie zorginstellingen in Twente en Katwijk moeten celstraffen van vijftien tot dertig maanden plus beroepsverboden voor vijf jaar krijgen, omdat ze hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bij de rechtbank in Almelo.

Twee andere verdachten hoorden celstraffen van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, tegen zich eisen. Een zevende verdachte hangt een taakstraf van 180 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, boven het hoofd. Voorts moeten de drie instellingen samen zo'n 525.000 euro terugbetalen, vindt de aanklager. Volgens het OM hebben de instellingen vanaf 2009 voor bijna 4 miljoen euro aan facturen geïnd voor zorg die niet is verleend. Ze hebben zich daarmee volgens het OM schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. De betrokkenen uit Katwijk werkten voor de Stichting Zout.