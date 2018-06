Burgemeester Spies over problemen in Alphense gevangenis: 'Ik vraag me af of het waar is'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn heeft haar twijfels over de berichtgeving rondom de problemen in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. 'Ik heb niet de indruk dat er sprake is van grove misstanden', zei Spies dinsdag in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West. Maandag kwam naar buiten dat medewerkers van de gevangenis zich zorgen maken over de veiligheid vanwege torenhoog ziekteverzuim.

Het ziekteverzuimcijfer in de gevangenis in Alphen aan den Rijn lag de afgelopen twee jaar op gemiddeld 10 procent. De gaten in de roosters worden gevuld met ingehuurde beveiligers. 'Het gaat hier nog eens goed uit de hand lopen', schreef een gevangene eerder in een brief aan Omroep West.

Maar burgemeester Liesbeth Spies prijst dinsdag het personeel van de gevangenis in Alphen aan den Rijn. 'Ik heb juist de indruk dat het, sinds een paar maanden, weer beter begint te gaan', zegt Spies. 'Het is jammer dat de goede dingen die daar gebeuren zo weinig aandacht krijgen.'

Tien procent





Spies geeft toe dat het hoge ziekteverzuim 'niet best' is. Maar, zegt ze: 'Iemand die kanker krijgt of een been breekt, die zit ook in die cijfers. Dus het is mij te kort door de bocht als mensen zeggen dat dit allemaal met het werk te maken heeft.'

Volgens gedetineerden lopen er te weinig gekwalificeerde bewaarders rond, er wordt geen zorg verleend aan mensen die dat nodig hebben en het gaat vaak mis met medicatie. Ook zou er veel personeel worden ingehuurd, dat niet voldoende training heeft gehad.



Tegenovergestelde

Ook in dat beeld herkent Spies zich niet. 'Het is niet zo dat het huidige personeel wordt vervangen door personeel dat wordt ingehuurd', zegt de burgemeester. 'Kom eens een dag meelopen om je eigen oordeel te vormen. Het is te kort door de bocht hoe de berichten nu naar buiten komen.'