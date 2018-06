Kind gewond na val uit flat

DEN HAAG - Op de Loosduinsekade in Den Haag is een jong kind uit een flatwoning gevallen, waarschijnlijk vanf de derde verdieping. Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag.

Het kind raakte gewond. De politie kon nog niet zeggen of het slachtoffertje er ernstig aan toe is. Wel werd de traumahelikopter opgeroepen, en is het kind vervolgens met spoed naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht, zo meldt nieuwssite Regio15.

De politie onderzoekt wat er pecies is gebeurd.