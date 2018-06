Woonboot rijdt door Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Leidschendam was dinsdag het toneel van een spectaculair transport. Een woonboot werd verplaatst van de Vliet naar de Stompwijkse Vaart. Het gevaarte van ongeveer zestig ton werd in een paar uur tijd zo'n 900 meter verplaatst. De verplaatsing gebeurt in opdracht van de gemeente.

De woonark werd aan de Oostvlietweg uit het water getakeld. 'We moesten daarvoor een speciaal hijsframe laten maken,' vertel Lianne Boekesteijn van kraanbedrijf Boekesteijn. 'Dat was nodig om te zorgen dat het gevaarte niet zou breken. Het casco van zo'n boot is niet gemaakt om te hijsen.'

De ark werd op een oplegger gezet. 'Om drie uur vanmiddag konden we rijden, en even voor vijf uur waren we op z'n nieuwe plek,' vertelt Boekesteijn. Daarbij werden verkeersregelaars ingezet om het transport te begeleiden. De woonboot is bij De Star in de Stompwijkse Vaart gelegd, waarna die nog een stukje versleept moest worden naar de definitieve ligplaats. In de Stompwijkse Vaart liggen al meer woonarken.



Meubels vastzetten

De bewoners van het drijvende huis hebben hun woning niet leeg hoeven te halen. 'We adviseren wel altijd om meubels en schilderijtjes vast te zetten of weg te halen,' zegt Boekesteijn, 'maar het ging zo soepel en rechtstandig dat ik denk dat ze bij wijze van spreken de bloemenvaas op tafel hadden kunnen laten staan. Het weer zat ook wel erg mee.'

Voor de woonboot gehesen konden worden moest er eerst nog een inspectie door een duiker worden gedaan aan de onderkant van de bak. 'Je wilt niet dat er bij het hijsen iets afbreekt en dat er dan een lek ontstaat.'



Nog twee

Woensdag moeten er nog twee woonschepen worden verplaatst naar de Star. 'Die zijn lichter en lager,' aldus Boekesteijn, 'dus dan is het iets makkelijker.' Ze verwacht dan ook dat die twee in één dag gedaan kunnen worden. 'Maar het wordt wel een lange dag.'