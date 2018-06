Scheveningse haven ontvangt eerste cruiseschip, maar groter gaat het niet worden

DEN HAAG - Een cruiseterminal in Scheveningen. Meerdere wethouders probeerden het de afgelopen tien jaar te realiseren. Maar hoewel de terminal er niet kwam, meerde dinsdagavond toch echt een cruiseschip aan in de vissershaven. Als experiment.

Niet zo'n hele grote van 400 meter lang, maar met een lengte van 139 meter en zo'n 600 mensen aan boord nog altijd fors voor een haven als Scheveningen. En ze zijn er blij mee in het vissersdorp. Honderden mensen zijn uitgelopen voor de binnenkomst van het Duitse cruiseship Berlin.

De aankomst van het eerste cruiseschip wordt luister bijgezet door een shantykoor. En dat wordt gewaardeerd door de toeristen aan boord van de Berlin. Want als het Scheveningse koor is uitgezongen krijgt het een hartelijk applaus.



Experiment

Ook op de kade wordt enthousiast gereageerd: Voor het eerst in Scheveningen. Dat is toch een hele happening. Vroeger waren het allemaal loggers. En nu? 'Moet je eens kijken, wat een schip!' Aan de reacties proef je dat het niet bij een experiment moet blijven: 'Het is goed voor onze economie. En dan kunnen ze ook eens een keer Scheveningen zien. Niet alleen naar Amerika of Spanje, maar ook eens lekker naar Scheveningen?'

Directeur Marco Esser van The Hague Marketing Bureau kan dat alleen maar onderstrepen. Toch duurt het weer een jaar voordat er een volgend cruiseschip aanmeert. En wat er daarna gaat gebeuren is nog maar de vraag: 'Het is een markt met een lange adem. Dus we moeten er voor zorgen dat we in de programma's komen van dit soort cruisemaatschappijen, voor dit type kleine cruiseschepen. En ik denk dat er dan meerdere gaan komen.'



Blij

De kans dat grote cruiseschepen, die naar het zich nu laat aanzien niet meer welkom zijn in Amsterdam, in de toekomst alsnog naar Scheveningen uitwijken acht Esser nihil: 'Amsterdam, dat zijn andere grootheden. Ik denk dat dit perfect past bij de Scheveningse haven en dat we daar heel blij mee moeten zijn.'