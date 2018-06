West Wekker: Spies twijfelt over berichten rond gevangenis en schurft bij studenten

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is woensdag, dus de week is bijna weer doormidden. Wij hebben in ieder geval het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet, zodat je dag goed kan beginnen. Zo twijfelt burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn over de berichtgeving rond problemen in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. En in Scheveningen kwam gisteravond het eerste cruiseschip aan. Dit is de West Wekker!

1. Burgemeester Spies over problemen in Alphense gevangenis: 'Ik vraag me af of het waar is'

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn heeft haar twijfels over de berichtgeving rond de problemen in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. 'Ik heb niet de indruk dat er sprake is van grove misstanden', zei Spies gisteren in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West.

2. Scheveningse haven ontvangt eerste cruiseschip, maar groter gaat het niet worden.

Een cruiseterminal op Scheveningen. Meerdere wethouders probeerden die de afgelopen tien jaar te realiseren. Maar hoewel de terminal er niet kwam, meerde gisteravond toch echt een cruiseschip aan in de vissershaven. Als experiment.

3. PostNL moet uitzendkrachten volgens cao gaan betalen

Vakbond FNV heeft een akkoord bereikt met uitzendbureau In Person over meer loon voor pakketsorteerders die bij PostNL aan de slag zijn. Dat zegt bestuurder Mariëtte van der Neut van FNV, nadat actualiteitenprogramma Zembla het nieuws als eerste naar buiten bracht.

4. Stichting uit Katwijk verdacht van PGB-fraude

Vier leidinggevenden van drie zorginstellingen in Twente en Katwijk moeten celstraffen van vijftien tot dertig maanden plus beroepsverboden voor vijf jaar krijgen, omdat ze hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) gisteren bij de rechtbank in Almelo.

5. Steeds meer Leidse studenten met schurft

In steeds meer studentenhuizen in Leiden komt schurft voor. In 2016 ging het om tien studentenhuizen en vorig jaar om negentien, meldt de GGD.

Weer: Er is flink wat zon. Bij een overwegend matige wind uit het noordoosten of oosten wordt het ongeveer 27 graden. Aan zee blijft het bij een noordenwind enkele graden koeler.

TV West: Goed Geld

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept die nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden – in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor ‘de gewone burger’ mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. Anno 2018 zet dit Fonds zich nog steeds in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. TV West-presentatrice Debby Roukens gaat langs bij de mooie maatschappelijke projecten die Fonds 1818 ondersteunt.