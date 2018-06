Deel dit artikel:











Brand verwoest café, zes woningen ontruimd: 'Werd wakker van de rook' De schade is aanzienlijk. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In café Party Time aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Het vuur werd rond 4.30 uur ontdekt.

Zes appartementen boven het café zijn uit voorzorg ontruimd. Enkele bewoners zijn tijdelijk opgevangen. Er is niemand gewond geraakt. De brand was rond 5.30 uur geblust. De schade aan het café is aanzienlijk. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht. Het verwoeste café trekt veel bekijks.

Rook Een van de bewoners van de appartementen boven het café vertelt dat ze rond 4.30 uur wakker werd van de rook in haar huis. De rookontwikkeling nam almaar toe. Daarop ging ze naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. Toen ze zag dat de rook uit het café kwam, belde ze 112. Daarop kwamen de hulpdiensten naar het café.