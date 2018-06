Twee busjes in Noordwijk gaan in vlammen op

Het vuur begon bij de middelste bestelbus en sloeg over. (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - Aan het Rederijkersplein in Noordwijk zijn twee bestelbusjes in de nacht van dinsdag op woensdag door brand verwoest. Een derde auto raakte beschadigd. Het vuur werd rond 1.00 uur ontdekt.

Buurtbewoners zouden wakker zijn geworden van harde knallen. De gewaarschuwde brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat twee busjes verloren gingen.

Het is de laatste tijd vaker raak in de wijk Boerenburg. De afgelopen dagen gingen al afval, containers en een bouwkeet in vlammen op. De politie vermoedt brandstichting en doet onderzoek.