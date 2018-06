Hij is terug, de Ringvaart Regatta: 'Het wordt een prachtige dag'

LEIDEN - Na een jaar afwezigheid is 'ie terug: de Ringvaart Regatta. Vorig jaar gooide het slechte weer roet in het eten, maar deze woensdag gaat de honderd kilometer lange roeiwedstrijd door de regio wel door.

's Ochtends vroeg om 6.00 uur maakten de eerste deelnemers zich klaar voor de tocht die start in Leiden. Via Amsterdam, Haarlem en Lisse bereiken ze 's middags de finish in Delft.

Vorig jaar kon vanwege het slechte weer de veiligheid van de deelnemers niet worden gegarandeerd, maar dit jaar roeien de deelnemers onder prima omstandigheden. 'Het wordt een prachtige dag', vertelt weerman Huub Mizee. 'Deze woensdag begon lekker koel - met een graadje of tien in Voorschoten - maar 's middags wordt het zomers warm, met een temperatuur tussen de 23 en 27 graden. Er is veel zon en slechts een enkele stapelwolk.'





Eerbetoon en actie

Een opvallende deelnemer is de Haagse student Camiel Spreij. Hij legt deze woensdag geen honderd, maar liefst 113 kilometer af. Dit doet hij als eerbetoon aan zijn broer, die een eind aan zijn leven maakte. '113 Is het nummer van de zelfmoordlijn', legt hij uit. 'Zo wil ik proberen dit onderwerp voor anderen bespreekbaar te maken.' Het is volgens hem belangrijk dat het taboe rond zelfmoord weggehaald wordt. 'Mensen met dit soort gedachten denken vaak dat er geen andere uitweg is, maar die is er vaak wél.'

Het geld dat Spreij ophaalt met zijn actie wordt gestoken in lespakketten voor het basis- en voortgezet onderwijs. 'Met deze lespakketten willen we leerlingen tussen de 15 en 25 jaar helpen om over dit soort zaken te praten', legt de student uit. 'Dit is namelijk een kwetsbare leeftijdsgroep.'