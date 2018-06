'De stad als leerplek in plaats van klaslokaal', Eva maakt kans op award met MBO UniverCity

LEIDEN - Jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen op school, binnenboord houden. Dat is de missie van de 22-jarige Eva de Leeuw uit Leiden. Daarvoor richtte ze MBO UniverCity op, een alternatief leertraject in samenwerking met ROC Mondriaan. Vanwege dit initiatief is De Leeuw genomineerd voor de Young Impact Award, een prijs voor jongeren die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Die prijs wordt woensdagavond uitgereikt.

'MBO staat voor maatschappelijk betrokken onderwijs', vertelt De Leeuw. 'Het woord city benadrukken we omdat we de stad gebruiken als leerplek in plaats van het klaslokaal.' Ze legt uit dat Nederland het land is met de meeste ongemotiveerde leerlingen op school.

'Terwijl we wél goed onderwijs hebben. Ergens gaat er dus iets fout. Voor sommigen voldoet het reguliere schoolsysteem niet in hun behoefte aan een ondernemende manier van leren. Soms hebben die behoefte aan meer ruimte of meer kennis over wie ze zelf eigenlijk zijn voordat ze andere dingen kunnen leren.'



Op maat trajecten bieden

Ze spreekt uit eigen ervaring. 'Al vanaf de basisschool merkte ik dat ik me niet heel erg fijn voelde binnen het systeem, sowieso in een klas. Voor mij was dit heftiger dan voor andere kinderen, denk ik. Ik ben dan ook uitgevallen. Ik wilde wel heel graag leren, alleen wou ik meer uitdaging. Dat was gewoon niet mogelijk binnen mijn opleiding.'

Daarop startte ze in samenwerking met het ROC Mondriaan een alternatief leertraject: de MBO UniverCity. 'Die biedt heel erg op maat trajecten', legt De Leeuw uit. 'Wij kijken echt wie je bent en waar je talenten liggen. Die gaan we inzetten in de stad. We zorgen dat je zelf projecten start die aansluiten bij wie je bent en die maatschappelijk van waarde zijn. Om zo ook door te krijgen hoeveel impact je eigenlijk kan hebben, ook al ben je nog best jong. Sommige jongeren lopen vast tegen systemen. Die hebben schulden of weet ik veel wat. Die krijgen bij ons de kans om hier echt wat aan te doen, zichzelf op een andere manier uit te dagen en het zo ook voor anderen beter te maken.'



'Erg zenuwachtig'

Haar nominatie voor de Young Impact Award - die woensdagavond wordt uitgereikt - maakt haar wel zenuwachtig. 'Heel erg. Er komt nogal wat op je af, maar het is wel heel leuk.'