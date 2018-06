Dit is de nieuwe kinderburgemeester van Gouda: Tess Huijsmans

Tess Huijsmans is de nieuwe kinderburgemeester van Gouda. (Foto: Omroep West)

GOUDA - Gouda heeft een nieuwe burgemeester. Tess Heijsmans van Basisschool de Goudakker is de nieuwe kinderburgemeester van Gouda. Ze is het komende jaar aanwezig bij alle belangrijke evenementen en bijzondere gebeurtenissen, zoals Gouda bij Kaarslicht en Dodenherdenking.

'Ik voel mij heel goed', zegt Tess nadat ze door burgemeester Milo Schoenmaker is geïnstalleerd. Ze heeft vier speerpunten: 'Ik wil graag dat de hondenspeeltuin doorgaat, dat er minder gepest wordt, minder voedselverspilling is en minder mobiele telefoon in het verkeer.'

Dit jaar wilden 24 kinderen uit de groepen 7 van de basisscholen uit Gouda de nieuwe burgemeester worden. Uit de 24 kandidaten werden er zes geselecteerd. Zij mochten woensdag hun plannen presenteren aan een jury, bestaande uit drie volwassenen en vier kinderen.



Burgemeester en wethouders

Tess is van de zes gekozen tot de kinderburgemeester. De vijf wethouders zijn de andere kandidaten: Juwairiyya Eissa van Basisschool het Schateiland, Rasmus Kerkmeester van Basisschool de Carrousel, Hidde van der Ligt van Basisschool de Ridderslag, Dies Nieuwenburg van Prinses Julianaschool en Dico Stevens van Basisschool de Goudakker.