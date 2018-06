Geen proefboringen naar gas in weiland Haastrecht

HAASTRECHT - Het Canadese gasbedrijf Vermilion Energy BV mag in de Krimpenerwaard geen proefboringen naar aardgas doen. Dat is woensdag de definitieve uitspraak van de Raad van State.

De Raad is het geheel eens met de gemeente Krimpenerwaard die geen proefboringen wil in het weidegebied rondom de Hoencoopse Buurtweg in Haastrecht. Burgemeester en wethouders weigerden eerder een proefboorvergunning aan Vermilion te verlenen, omdat zij het kwetsbare open polderlandschap in de Krimpenerwaard willen beschermen, behouden en versterken.

Het oprichten van boortorens, ook al zijn die verplaatsbaar en tijdelijk, wil de gemeente niet. Ook is het gemeentebestuur tegen het verharden van de bodem en het plaatsen van een gaswininstallatie, mocht er gas worden gevonden.



Meer belang hechten aan open polder- en weidenlandschap

Het oordeel van B&W dat het belang van het behoud van een open polder- en weidelandschap zwaarder weegt dan aan het belang van Vermilion om kleine gasvelden op te sporen, is terecht volgens de Raad van State.

De gemeente vindt dat Vermilion maar op een locatie moet gaan proefboren waarbij het open landschap niet wordt aangetast. Volgens Vermillion is dat onmogelijk, omdat je moeilijk in een woonwijk, of bedrijventerrein naar gas kunt boren.