Voorschoten wil meer samenwerken met de Leidse regio, maar zelfstandig blijven

VOORSCHOTEN - Voorschoten heeft een coalitieakkoord. De fractievoorzitters Sjoerd van den Dool (VVD), Johan van Rixtel (GroenLinks) en Adriaan Andringa (D66) hebben het akkoord woensdagochtend in het Baljuwhuis aan de Voorstraat ondertekend. Een van de punten uit het akkoord is dat Voorschoten zelfstandig wil blijven, maar meer samenwerken met de Leidse regio.

'We willen de regie houden over de inrichting van ons dorp en de voorzieningen', laten de fractievoorzitters weten. 'Voor zaken waarvan we weten dat we die beter kunnen organiseren met sterke partners in één regio - zoals zorg, economie en bereikbaarheid - gaan we meer samenwerken met de Leidse regio.'

In het coalitieakkoord staat dat er meer betaalbare, duurzame nieuwbouwwoningen komen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Deze woningen moeten worden gebouwd op plekken die nu al bebouwd zijn zoals het MOC-terrein. Verder willen de partijen dat wat nu groen is, groen blijft.



Zwembad en bibliotheek

Verder staat in het akkoord dat het cultureel centrum en de bibliotheek worden samengevoegd. Bij het zwembad moeten ook andere ondernemingen komen, zoals een gezondheidcentrum en een fitnesscentrum, zodat anderen delen in de kosten. Ook wil de coalitie dat de gemeente in 2030 energieneutraal is.

'Uitgangspunt voor al onze ambities is een structureel sluitende begroting. Dit willen we realiseren door samen met inwoners, ondernemers en organisaties slimme oplossingen te bedenken, duidelijke keuzes te maken en beter gebruik te maken van externe subsidies en bundeling van geldstromen', zegt Marcel Cramwinckel (D66).



Wethouders

Cramwinckel is een van de drie beoogde wethouders. De andere twee beoogde wethouders zijn Nanning Mol (VVD) en Monique Lamers (GroenLinks).