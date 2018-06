Waar komen die mysterieuze bloemenslingers in het water van Zoetermeer vandaan?

Bloemenslingers in het water in de Leidsche Wallenwetering. (foto: Omroep West)

ZOETERMEER - Ze zien er kleurrijk en vrolijk uit, maar ze leiden ook tot veel vragen: de bloemenslingers die regelmatig worden aangetroffen in de Leidse Wallenwetering in de Zoetermeerse wijk Seghwaert. Mevrouw Koch wil graag weten wie die slingers steeds in het water gooit en vooral waarom? Ze stelde deze vraag aan onze rubriek Rake Vragen.

'Kijk, daar drijft er weer één!' Anky Koch wijst naar één van de bruggen over de Leidse Wallenwetering. Onder de brug drijft een slinger van gekleurde bloemen. Anky Koch: 'Regelmatig als ik hier de hond uitlaat, zie ik van die slingers in het water liggen. En waar ze vandaan komen en wat het verhaal erachter is... Ik heb geen idee.'

Ook andere buurtbewoners houdt het mysterie van de bloemenslingers bezig. Een meneer die zijn hond uitlaat ziet de slingers ook geregeld drijven. 'Ik heb echt geen idee wie dit doet, maar het is wel hét gesprek hier in de buurt.' Een meisje op de fiets vertelt: 'Hier in de buurt wordt flink gespeculeerd wie die bloemenslingers elke keer hier in het water gooit, maar niemand die het echt weet. Het valt natuurlijk behoorlijk op, van die gekleurde slingers in het water.'



Misschien een hindoeïstisch ritueel?

Anky Koch zelf denkt dat de bloemenslingers iets met het hindoeïsme te maken hebben. Koch: 'In de hindoestaanse cultuur zie je dat ze toch wel vaak dat met bloemenslingers bezig zijn. En omdat hier in de wijk vrij veel mensen uit Suriname wonen, zou het in die richting kunnen zitten.'

Maar zeker weten doet Anky Koch het niet. En ook een speurtocht op internet leverde haar geen uitsluitsel op. Koch: 'Ik heb veel 'gegoogeld' en weet nu inmiddels bijna alles van alle hindoe-goden, maar niet waar die slingers in het water voor dienen. Ik las wel ergens dat bloemenslingers iets met voorspoed en geluk te maken hebben, maar verder kom ik niet.'



Kunt u Anky helpen?

Voor Anky en ook voor Omroep West blijven de bloemenslingers in de Leidse Wallenwetering Zoetermeer inderdaad een raadsel. Maar misschien weet u wel hoe die slingers daar elke keer in het water terechtkomen en wat de betekenis erachter is. Heeft u het antwoord, dan kunt u dat sturen naar: online@omroepwest.nl. Zet in het mailtje ook uw contactgegevens.

