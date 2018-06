Vakbond: Burgemeester Spies praat onzin over ziekteverzuim gevangenis Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bijna 10 procent van het personeel in de gevangenis in Alphen aan den Rijn zat vorig jaar ziek thuis. Volgens burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn gaat het voor een groot deel om langdurig zieken en mensen met kanker. Justitievakbond Juvox noemt dat 'een onzinargument'. 'Langdurig zieken, zoals kankerpatiënten zorgen niet voor zo'n hoog ziekteverzuimcijfer.'

Bewaarders in de gevangenis in Alphen aan den Rijn voelen zich onveilig vanwege het torenhoge personeelstekort, zeggen ze tegen Omroep West. Ook gevangenen en vakbonden vertellen ons dat ze zich zorgen maken over veiligheid in de gevangenis. Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn noemt het ziekteverzuim 'een reden tot zorg', maar vindt de berichtgeving 'te kort door de bocht.' De burgemeester heeft overigens niets te zeggen over de gevangenis, die weliswaar in haar gemeente staat, maar valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Spies heeft niet de indruk dat er sprake is van grove misstanden in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. 'Het gaat om de beleving van sommigen.' Daar denkt de voorzitter van Justitievakbond Juvox, Marcel Smit, duidelijk anders over. 'Gaten in het rooster vanwege zieken én vacatures worden ingevuld door ingehuurde krachten. Zij hebben een lager opleidingsniveau dan de bewaarders in vaste dienst,' zegt Smit.



Ingehuurde beveiligers betrouwbaar

De vakbondsman vraagt zich af of de ingehuurde beveiligers betrouwbaar zijn: 'Je moet er maar vanuit gaan dat zo'n particulier bedrijf de mensen goed screent. Ze worden niet tussentijds gescreend, zoals het vaste personeel.' Spies heeft daar geen antwoord op.

In de gevangenis in Alphen werken veel oud-medewerkers van de in 2016 gesloten gevangenis in Zoetermeer. Volgens de justitievakbond heeft het personeel uit Zoetermeer in maart te horen gekregen dat ze definitief zouden worden overgeplaatst naar Alphen. 'Een grote meerderheid heeft aangegeven dat niet te willen', is te lezen in de notulen van een overleg tussen de vakbonden en de gevangenisdirectie, waarop Omroep West de hand wist te leggen. Uiteindelijk is de definitieve overplaatsing naar Alphen teruggedraaid.



50 vacatures

De burgemeester schetst een ander beeld. Ze zegt dat er 50 vacatures waren in de gevangenis in Alphen. 'Een groot aantal medewerkers uit de gevangenis in Zoetermeer heeft gesolliciteerd, en dat is een mooi signaal,' aldus Spies. Yntse Koenen van vakbond FNV heeft een ander verhaal: 'Veel vacatures worden ingevuld door tijdelijk personeel en dat is niet goed. Er moeten meer mensen in vaste dienst aangenomen worden. Dat is beter voor het team en het vertrouwen.'

Burgemeester Spies geeft toe dat vacatures in Alphen worden ingevuld door ingehuurde mensen van een beveiligingsbedrijf. 'Maar het is niet zo dat vaste mensen door hen worden vervangen,' zegt ze. Daarmee spreekt ze opmerkelijk genoeg het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen. Volgens het ministerie worden de ingehuurde beveiligers juist wel degelijk ingezet ter vervanging van zieken. Spies wilde vandaag niet reageren op de kritiek van de vakbond.