Raymond van Barneveld wil dartversie Ryder Cup Raymond van Barneveld (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Raymond van Barneveld hoopt dat de dartbond PDC een dartversie van de Ryder Cup gaat organiseren. De Ryder Cup is een tweejaarlijks golftoernooi waarbij twaalf Amerikaanse golfers het opnemen tegen twaalf Europese golfers. Bij de dartversie zou het gaan tussen een afvaardiging uit Groot-Britannië en Ierland die pijlen gooien tegen team 'rest of the world'.