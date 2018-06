Angst voor represailles in Noordwijk na branden: 'Je slaapt onrustig'

Deel dit artikel:











NOORDWIJK - De schrik zit er goed in bij omwonenden van het Rederijkersplein in Noordwijk. De afgelopen week was er elke nacht brand in de wijk. Een vuilcontainer en bouwkeet gingen al in vlammen op en in de nacht van dinsdag op woensdag brandden twee busjes van een school voor speciaal onderwijs uit. De politie vermoedt brandstichting.

Een van de bewoners van het appartementencomplex boven het winkelcentrum vertelt: ‘Rond kwart over één 's nachts hoorde ik stemmen. Je slaapt toch al onrustig omdat het elke nacht raak is. Toen ik ging kijken was één bus al uitgebrand. Ik ben nog snel mijn eigen auto gaan bekijken. Die had ik uit voorzorg al een straat verder gezet.’ Niemand wil voor de microfoon van Omroep West zijn verhaal doen. Uit angst voor repressailles. Een buurman licht toe: ‘Er geldt hier bij het winkelcentrum een voetbalverbod. Toen ik daar eens iets van zei tegen hangjongeren, zijn kort daarna mijn ruiten ingegooid. Er is nooit een dader gepakt.’

Kat-en-muisspel Ook de school wil niet reageren. Een woordvoerder laat het bij de mededeling dat het schoolbestuur hoopt dat de zaak snel wordt opgelost. De uitgebrande busjes werden gebruikt voor activiteiten buiten de deur. Het lijkt er op dat er sprake is van een kat-en-muisspel tussen jongeren en de politie. Op de schuurdeur van een pand waar eerder een hennepkwekerij werd aangetroffen, was de afgelopen dagen geschreven ‘pak me dan’ en ‘ik ken de wijk.’ Er stonden ook drie namen bij, volgens omwonenden de namen van de wijkagenten. De graffiti is inmiddels verwijderd.

Onderzoek is bezig De politie onderzoekt de zaak. Burgemeester Rijpstra noemt de brandstichtingen 'ontoelaatbaar' en zet vanaf woensdag extra surveillance en andere maatregelen in rond het Rederijkersplein.