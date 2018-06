VIDEO: Koude bries van zee, hoe ontstaat zeewind? Weerman Huub legt het uit

DEN HAAG - Je kent het vast wel: lig je op een warme dag heerlijk in het zonnetje op het strand, steekt er ineens een koude wind op vanaf zee. Hoe ontstaat zo'n zeewind en waarom koelt het dan vaak zoveel af? Onze weerman Huub Mizee legt het uit.

Een zeewind ontstaat vaak in de lente of het begin van de zomer op warme dagen, waarop het nauwelijks waait. 'Op zo'n dag met veel zonneschijn en weinig achtergrondwind wordt het land meer verwarmd dan de zee. Hierdoor zet de lucht boven land uit. Op ongeveer drie kilometer hoogte gaat daardoor de lucht van land naar zee waaien. Daardoor stijgt de luchtdruk boven zee', legt Huub uit.

Wind waait altijd van hogedruk naar lagedruk waardoor de wind vanaf zee richting land gaat waaien. 'In de loop van de dag wanneer het temperatuurverschil steeds groter wordt, wordt het zeewindeffect steeds groter. En dat betekent dat de wind vanaf zee steeds harder gaat waaien en het aan zee fris aanvoelt.'



Effect zeewind in zomer kleiner

Het effect van de zeewind is later in de zomer steeds kleiner, omdat het temperatuurverschil tussen zee en land afneemt. 'Hierdoor neemt ook de kans op zeewind af. Het zeewater is dan ook dermate warm dat het afkoelingseffect vermindert.'