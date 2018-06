'Gemeenteraad Westland moet aanvraag opriching islamitische school niet goedkeuren'

WESTLAND - De aanvraag om een islamitische school op te richten in het Westland moet niet worden goedgekeurd. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Volgens het college is de belangstelling voor islamitisch onderwijs in het Westland onvoldoende bewezen.

De aanvraag voor de islamitische basisschool is gedaan door Stichting Yunus Emre. Iedereen in Nederland mag een school op richten met onderwijs naar eigen geloofs- of levensovertuiging. Daarvoor moet Yunus Emre wel aan een aantal eisen voldoen.

Eén van die eisen is dat er in een vergelijkbare gemeente, dus die lijkt op het Westland, wordt aangetoond dat er voldoende belangstelling is voor islamitisch onderwijs. Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob, zegt dat er in Westland te weinig moslimkinderen van de leeftijd voor basisscholen wonen. Daardoor zou de stichtingsnorm van 257 leerlingen niet worden gehaald. Eerder kwam toenmalig staatssecretaris Sander Dekker in 2016 ook tot die conclusie.



Maastricht en Heerlen

Zowel Slob als Dekker waren van mening dat de situatie in Westland te veel verschilt met de situatie van Maastricht, de eerste stad die Yunus Emre opvoerde ter vergelijking of er voldoende belangstelling is. Bij een nieuwe aanvraag gebruikte de stichting Heerlen.

Volgens het college verschillen Westland en Heerlen te veel. 'Niet alleen heeft Westland zowel absoluut als relatief minder basisschoolleerlingen met een herkomst uit een islamitisch land, ook voor betreft de ligging zijn er grote verschillen.'



Grotere afstanden

Het college voert het argument aan dat het oppervlak van Westland bijna twee keer zo groot is als Heerlen. Daardoor zouden leerlingen te maken krijgen met grotere reisafstanden dan in een stad als Heerlen, die compacter is. 'Dit kan voor sommige ouders reden zijn om toch voor een school dichtbij huis te kiezen, wat niet zal bijdragen aan het halen van de stichtingsnorm.'

B&W zegt dat het belangstellingspercentage in Heerlen niet kan worden gehanteerd voor Westland. 'De aanvraag voldoet daardoor niet aan de wettelijke eisen en moet daarom worden afgewezen', besluit het college. De gemeenteraad moet voor 1 augustus een beslissing nemen over deze kwestie.