Gouds ex-PvdA-raadslid Khalid T. hoort strafeis in misbruikzaak

DEN HAAG - Voormalig PvdA-raadslid Khalid T. uit Gouda staat donderdag voor de rechter vanwege misbruik van een 13-jarig meisje. Volgens de advocaat van T. wist hij niet dat het meisje minderjarig was en had hij geen seks met haar. Het Openbaar Ministerie komt naar verwachting aan het einde van de middag met een strafeis.

Khalid T. heeft volgens het Openbaar Ministerie seks met een meisje van 13 gehad in een hotel. Het OM klaagt T. ook aan voor het onttrekken van het meisje aan het ouderlijk gezag. Hij zou in het hotel orale seks met het slachtoffer hebben gehad, ook zou hij haar gepenetreerd hebben.

Volgens de advocaat van Khalid T. zette het meisje zelf advertenties op een sekssite. In de advertenties zou het meisje hebben geschreven dat ze 21 jaar was, cup F had en 1 meter 63 lang was. De moeder van het meisje stapte in augustus vorig jaar naar de politie. Het meisje legde een verklaring af, maar deed geen aangifte. Het OM besloot uiteindelijk zelf tot vervolging over te gaan.



Geen seks

Khalid T. geeft toe dat hij contact heeft gehad met het meisje via de chat en ook een afspraak met haar maakte. Hij dacht dat ze 21 was. 'Maar tot seks kwam het niet, daar was hij niet op uit,' zegt zijn advocate.

T. was raadslid voor de PvdA in Gouda, maar hij werd uit de partij gezet vanwege zijn arrestatie. Khalid T. was ook directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn, maar het meisje was geen leerling van die school. T. zit sinds eind september vast.



T. is er zelf bij

Zijn zaak is inmiddels meerdere keren in de rechtszaal besproken. Het ex-raadslid uit Gouda verscheen nooit zelf in de rechtbank. Volgens zijn advocate heeft hij het 'heel zwaar' en wilde hij niet komen, omdat er journalisten in de zaal zaten. Donderdag komt hij naar verwachting wel naar de rechtbank.