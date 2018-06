Deel dit artikel:











Nieuwe Haagse wethouders rechtstreeks op de radio Ondertekening coalitieakkoord in Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West komt donderdagmiddag 7 juni live vanuit het Atrium in het Haagse stadhuis. De speciale uitzending is ter gelegenheid van de installatie van de acht nieuwe wethouders dezelfde avond. Tussen 18.00 uur en 19.00 uur schuiven alle kandidaat-wethouders aan in de uitzending. Ze stellen zich voor aan de stad en vertellen over hun plannen.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering worden donderdagavond de nieuwe wethouders van Den Haag geïnstalleerd. Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos zijn dat Richard de Mos en Rachid Guernaoui; Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal worden de nieuwe VVD-wethouders; Robert van Asten en Saskia Bruines gaan voor D66 het college in en GroenLinks heeft Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen naar voren geschoven. De speciale live-uitzending van Studio Haagsche Bluf vanuit het Atrium is donderdag 7 juni te beluisteren tussen 16.00 uur en 19.00 uur op 89.3 Radio West. LEES OOK: Wie bent u? Dit zijn de nieuwe wethouders van Den Haag