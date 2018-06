Uniek striparchief Hagenaar in stukjes verkocht, dreigt naar het buitenland te verdwijnen

DEN HAAG - Het lijkt erop dat de grootste verzameling van strips verloren gaat voor Nederland. De Haagse verzamelaar Hans Matla heeft in 60 jaar tijd ruim ruim 70.000 stripboeken en 100.000 striptijdschriften verzameld. Hij wilde deze unieke collectie verkopen aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Na elf jaar onderhandelen zijn de twee partijen er niet uitgekomen en ziet Matla zich genoodzaakt de collectie op de markt te brengen.

De collectie is getaxeerd op 6,5 tot negen miljoen euro. Hans Matla wil de strips het liefst verkopen aan de bibliotheek waar hij zo op zijn fiets heen kan. 'Voor een vriendenprijsje, 1,8 miljoen euro', vertelt Matla.

'We zeggen niets over cijfers' zegt Jan Bos van de KB. Duidelijk is dat de bibliotheek de vraagprijs niet kan opbrengen. Ondanks beroepen op verschillende fondsen en zelfs Kamervragen is de bibliotheek er niet in geslaagd de benodigde financiën op tafel te leggen



Nederlandse stripcollectie

'We hadden de collectie graag willen verwerven', zegt Bos teleurgesteld . 'Het geeft een compleet beeld van de geschiedenis van de Nederlandse strip. Vroeger werden strips niet door de KB verzameld. Inmiddels worden ze zeer gewaardeerd vanwege de maatschappelijke en artistieke waarden.'

Voor Matla betekent dit dat de collectie nu niet bijeen zal blijven. 'Daar gaat een levenswerk van 60 jaar'. Er zitten al verzamelaars achter hem aan die delen van de collectie willen kopen. 'Dan blijft de collectie ook niet in Nederland.' Maar verkopen zal hij. 'Het is een deel van mijn oudedagsvoorziening'