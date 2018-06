Deel dit artikel:











Alpe d'HuZes donderdag de hele dag live te volgen bij Omroep West Finish Alpe d'Huzes

REGIO - Alpe d'Huzes gaat weer beginnen. De deelnemers fietsen en lopen donderdag maximaal zes keer de 'Nederlandse berg in Frankrijk' op in de strijd tegen kanker. Tussen 7.00 uur en 17.00 uur is de tocht live te zien op TV West. Het motto van de deelnemers: 'opgeven is geen optie'.

Ruim 4500 deelnemers beklimmen dit jaar de Alpe d'Huez voor het goede doel. De afgelopen jaren is op deze manier al ruim 150 miljoen euro opgehaald. Dit jaar wordt het startschot gegeven door Sylvia Struiwigh-Tekstra uit Hazerswoude-Rijndijk. Sylvia is kankerpatiënte, maar zet zich ondanks haar ziekte en zware behandelingen tot het uiterste in voor kankerbestrijding. Zo was ze een van de gezichten van de campagne van KWF 'geef mij tijd' en doet ze al jaren met vrienden en familie mee aan Alpe d'HuZes. 'Ik weet niet hoe lang ik nog heb, en wat ik nog van het leven van mijn dochter mee mag maken. Dat is keihard. Ik wil er alles aan doen om kanker de wereld uit te helpen. Voor mijzelf, en voor anderen', aldus Sylvia.





De thuisblijvers hoeven niks van het evenement te missen en kunnen de hele dag alles volgen op TV West en www.omroepwest.nl. Van 7.00 uur tot 17.00 uur wordt het hele programma van Alpe d'HuZes live uitgezonden met interviews met toeschouwers en vermoeide deelnemers en beelden uit de koers.