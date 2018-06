Deel dit artikel:











Een week lang zonder mobiel: 'Ik heb 'm nog helemaal niet gemist!' Femke en Anouk uit VWO 2 doen mee aan de mobielloze week | Foto: Omroep West

NAALDWIJK - Geen stress en trillende handjes, én meer vrije tijd: het gaat goed met de leerlingen van ISW Hoogeland in Naaldwijk die een week lang geen mobiel gebruiken. 'Af en toe is het wel lastig, maar over het algemeen gaat het me goed af', aldus een van de leerlingen.

Afgelopen maandag leverden zeventien vwo-leerlingen van de school hun mobieltje in. Ze doen mee aan het experiment 'Week zonder mobiel', om zo bewuster te worden van hun mobiele telefoon gebruik. Zeven dagen per week, 24 uur per dag zijn ze onbereikbaar. Maar echt rouwig zijn ze daar niet om: 'Ik ga overdag gewoon naar school, daarna ga ik altijd eten en dan naar training. Mijn mobiel heb ik nog helemaal niet gemist', aldus een leerling. Een enkeling vreest voor het weekend, want dan is het toch lastiger de telefoon links te laten liggen. Toch gaat het overgrote deel het weekend met vertrouwen tegemoet: 'Ik vind het alleen lastig om mijn moeder niet te kunnen laten weten hoe laat ik thuis na het stappen, maar voor de rest verwacht ik geen problemen', aldus een leerling.

Meer aandacht tijdens de les Het mobielloze bestaan van de leerlingen heeft effect in de klas. Docent maatschappijwetenschappen Femke Boers : 'Ik merk wel dat de leerlingen zonder mobiel meer aandacht hebben voor de les. Normaal gesproken moet ik om het kwartier waarschuwen dat ze hun mobiel weg moeten leggen en dat hoeft nu niet.' Maandag krijgen de leerlingen hun telefoon weer terug. Op de vraag wat het eerste is wat ze doen als ze hun apparaat weer terug hebben wordt verschillende gereageerd. 'Ik ga mijn ongelezen berichtjes checken, want dat zullen er wel veel zijn.' en andere leerling gaat haar mobiel meteen aan de oplader leggen. 'Dat is hard nodig, want hij is echt helemaal leeg, ook al heb ik hem deze week niet gebuikt.' LEES OOK: Leerlingen ISW Hoogeland doen mobieltje in de ban: 'nog geen trillende handjes'