Wim Schaap assistent-trainer Katwijk Wim Schaap (Foto Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijk heeft de technische staf voor volgend seizoen aangevuld met Wim Schaap. Schaap zal de positie van assistent-trainer bekleden bij de kampioen van de Tweede Divisie. Schaap komt in de plaats van Johan Plat die in april had aangegeven te vertrekken bij Katwijk.

Wim Schaap is een bekende in de amateurvoetbalwereld. Eerder was hij werkzaam als trainer van Tonegido, FC Lisse en Haaglandia. Het afgelopen seizoen was de 63-jarige Schaap als hersteltrainer verbonden aan Rijnsburgse Boys.