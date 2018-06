Deel dit artikel:











Fleurige bloemenklok houdt Alphen bij de tijd De bloemenklok | Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - Klokkijken zonder horloge of mobieltje in de buurt? In Alphen aan den Rijn kan het door de bloemenklok van John Bontje. Het is een 24-uursklok, omdat sommige bloemen- en plantensoorten op vaste tijden open en dicht gaan, verdeeld over de dag.

De Boskoper is al jaren geïnspireerd door de achttiende-eeuwse Zweedse plantenkundige Carl Linnaeus. Dus toen er vorig jaar een plek vrijkwam bij Tuinvereniging Spoorzicht hoefde Bontje niet lang na te denken. 'Ik zag die bloemenklok van Linnaeus staan in een encyclopedie', legt Bonje uit. 'Een klok die best wel precies kan werken.' De Boskoper ging aan de slag met berekeningen, om precies vast te kunnen stellen hoe de zon staat in Alphen aan den Rijn. 'En zo heb ik twaalf vakken van twee uur gemaakt.' Alle bloemen en planten die John Bontje heeft gebruikt hebben iets met tijd. 'De waterlelie gaat bijvoorbeeld 's ochtends om 7.00 uur open en om 17.00 uur weer dicht. En dan zonder invloed van de zon. Dus die houdt zicht echt aan de tijd.'

Precies meten Om het systeem compleet te maken staat er in de bloemenklok ook een zonnewijzer. 'En die staat op een breedtegraad van 52', zegt Bontje. 'Want Alphen aan den Rijn ligt op de 52ste breedtegraad. Dus om de klok goed te laten lopen, moet hij op 52 graden staan.'