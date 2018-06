Nieuwe woontoren bij station Delft-Zuid

DELFT - Delft krijgt een nieuwe woontoren naast station Zuid. Op de Tanthofdreef 3, waar nu een kantoorgebouw staat van drie verdiepingen, komt een woontoren van 70 meter hoog. In het gebouw komen ongeveer 250 appartementen en 25.000 vierkante meter bedrijfsruimte, waaronder ruimte voor horeca.

De appartementen zullen worden verhuurd en verkocht. Ze zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt, zoals (bijna) afgestudeerden. Het nieuwe gebouw past in de plannen van de gemeente Delft om het gebied rond station Zuid op te knappen. Ook het station zelf wordt aangepakt.

De woontoren wordt ontworpen door MVSA Architects, dat ook tekende voor onder andere de renovatie van New Babylon en het ministerie van financiën in Den Haag. De projectontwikkelaar is Certitudo Capital uit Den Bosch. Voor het Brabantse bedrijf is dit het eerste project in Delft. Een naam voor de toren is er ook al: The Leo.