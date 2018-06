West Wekker: Alpe d'Huzes live te volgen en nieuw college van Den Haag stelt zich voor

REGIO - Goedemorgen! Vandaag wordt het nieuwe college van Den Haag geïnstalleerd en daar zijn wij natuurlijk bij. Ook hoef je niets te missen van de Alpe d'Huzes, want die is de hele dag live bij ons te volgen. Verder in de West Wekker: het Goudse ex-raadslid Khalid T. hoort welke straf het OM tegen hem eist voor seksueel misbruik, de verdachten van de 'waterboarding'-overal in Rijswijk blijven vastzitten en een discokamer voor het kinderziekenhuis.

1. Wie zijn de nieuwe wethouders van Den Haag?

Tijdens een bijzondere raadsvergadering worden donderdagavond de nieuwe wethouders van Den Haag geïnstalleerd. En daar is Omroep West natuurlijk bij! In een speciale live-uitzending van het radioprogramma Studio Haagsche Bluf stellen de nieuwe wethouders vanuit het Atrium zich aan ons voor. Tussen 16.00 en 19.00 uur op 89.3 Radio West.

2. Alpe d'Huzes de hele dag live te volgen

Het is weer zover: de Alpe d'Huzes is begonnen! Deelnemers fietsen en lopen donderdag maximaal zes keer de 'Nederlandse berg in Frankrijk' op in strijd tegen kanker. Tussen 07.00 en 17.00 uur is de tocht live te zien bij TV West. En aan regionoot Sylvia Struiwigh-Tekstra de eer om dit jaar het startschot te geven. De vrouw uit Hazerswoude-Rijndijk is kankerpatiënte, maar zet zich ondanks haar ziekte en zware behandelingen tot het uiterste in voor kankerbestrijding: 'Voor mijzelf en voor anderen', aldus Sylvia.

3. Goudse ex-raadslid Khalid T. hoort strafeis in misbruikzaak

Voormalig PvdA-raadslid Khalid T. uit Gouda staat donderdag voor de rechter vanwege misbruik van een 13-jarig meisje. Volgens de advocaat van T. wist hij niet dat het meisje minderjarig was en had hij geen seks met haar. De strafzaak van het oud-raadslid en de voormalig basisschooldirecteur in Alphen aan den Rijn wordt donderdag inhoudelijk behandeld. Dan hoort Khalid T. zijn strafeis.

4. Verdachten 'waterboarding'-woningoverval Rijswijk blijven vastzitten

De Haagse rechtbank weigert twee verdachten van een brute woningoverval in Rijswijk in februari 2017 vrij te laten uit hun voorarrest. De 44-jarige man uit Amsterdam en 32-jarige man uit Spijkenissse zouden volgens het OM behoorlijk tekeer zijn gegaan in de woning aan de Caan van Necklaan. Zo zou hij een prop in zijn mond hebben gekregen en werd hij met water overgoten. Deze behandeling, ook wel 'waterboarding' genoemd, zou de man het gevoel hebben gegeven dat hij verdronk.

5. Een discokamer in het kinderziekenhuis? Ja, graag!

Wat vind jij belangrijk? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de internationale What Matters To You-dag. En daar wisten de patiënten van het Hagaziekenhuis en het naastgelegen Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag zich wel raad mee. Zo zien de patiëntjes van het Juliana Kinderziekenhuis een discokamer in het pand wel zitten! Minister Bruno Bruins (VVD) van medische zorg ziet wel wat in de vele suggesties van de kinderen. En zelf heeft hij er ook één voor hen: 'Jullie moeten de politiek in!'

Weer: de dag begint zonnig, maar in de middag komt er wat meer bewolking en 's avonds is er kans op een regen- of onweersbui. Bij weinig wind wordt het tussen de 75 en 30 graden, langs de kust bij wind van zee wat lager.