OM eist 30 maanden cel tegen oud-leraar voor misbruik in jaren negentig

GOUDA - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 30 maanden cel tegen een voormalig leraar van een basisschool in Gouda voor seksueel misbruik. De 77-jarige man uit Leidschendam wordt ervan verdacht in de jaren negentig een leerling te hebben misbruikt.

Het slachtoffer, dat inmiddels dertig jaar oud is, werd tussen zijn elfde en dertiende jaar geregeld misbruikt door de toenmalige docent. Pas enkele jaren geleden heeft het slachtoffer zijn vrouw en broer verteld wat hem is overkomen. Het was uiteindelijk zijn broer die naar de politie is gestapt.

De voormalig basisschoolleraar deed daarna een zelfmoordpoging. Uiteindelijk heeft de Leidschendammer het misbruik grotendeels bekend. Maar hij stelt dat de relatie met de leerling 'gelijkwaardig' was en dat er 'alleen dingen gebeurden met diens instemming'. De officier van justitie is daar kort over: 'De houding van de verdachte is zorgelijk. Hij toont weinig inzicht en bagatelliseert zijn gedrag. Alleen voor zijn eigen seksuele behoeftes heeft hij onschuldig, jong kind kapot gemaakt.'

Psychische klachten





Het OM stelt dat seksueel misbruik 'langdurige en ernstige psychische gevolgen' voor het slachtoffer kan hebben. Dat blijkt in deze zaak ook het geval te zijn. Het slachtoffer heeft zowel privé als zakelijk last van wat hem in het verleden is overkomen.

De officier van justitie eiste woensdag 30 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Eén van de voorwaarden is dat de verdachte zich na zijn celstraf laat behandelen. Doet hij dat niet, dan gaat hij alsnog die tien maanden de cel in. De uitspraak is over twee weken.