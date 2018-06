Ziekenhuizen vragen patiënten om verbeteringen: 'Wat vind jij belangrijk?'

DEN HAAG - Een discokamer voor het kinderziekenhuis, meer persoonlijke benadering zodat je geen nummer bent, dat zijn een paar van de suggesties die minister Bruno Bruins woensdag meekreeg in het Hagaziekenhuis en het naastgelegen Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Daar was het de internationale What Matters To You-dag, rond de vraag: wat vind jij belangrijk? De hele dag was er voor patiënten en bezoekers op veel plaatsen in het ziekenhuis gelegenheid om suggesties te doen. Het ziekenhuis is ervan overtuigd dat goede zorg meer is dan alleen medische en verpleegkundige hulp. Een bezoek aan het ziekenhuis is nou eenmaal voor veel mensen nogal spannend en soms erg ingrijpend.

'Je ziet het vaak pas in als je zelf aan de andere kant hebt gestaan', zegt reumatoloog dr. Karel Ronday, directeur medische zaken van het Haga Ziekenhuis, uit eigen ervaring. 'Dan zie je dat het niet alleen draait om de behandeling. Het is vaak ook belangrijk om te vragen: hoe gaat het met u, redt u het thuis? Dan kun je de behandeling daar ook op aanpassen. Dat is vaak veel effectiever.'



Vaste plaats in zorgverlening

Bruins (VVD) voelt zich als minister voor medische zorg zeer aangesproken door de suggesties. 'Het is goed dat je in de zorg van de patiënt uitgaat.' En voor de kleine vertegenwoordigers van de patiëntenraad van het Juliana Kinderziekenhuis, die hem bedelven onder de goede ideeën, heeft hij ook zelf nog wel een suggestie: 'Jullie moeten de politiek in.'

Voorlopig zetten ze zich nog, noodgedwongen, in voor de belangen van hun medepatiënten. Om te zorgen dat de mening van patiënten de zorg ook gaat verbeteren wil het HagaZiekenhuis die vraag Wat vind jij belangrijk? een plaats geven in de dagelijkse zorgverlening.