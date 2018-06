Deel dit artikel:











Verdachten 'waterboarding'-woningoverval Rijswijk blijven vastzitten Overval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk (Foto: Regio 15)

RIJSWIJK - De Haagse rechtbank weigert twee verdachten van een brute woningoverval in Rijswijk in februari 2017 vrij te laten uit hun voorarrest. De 44-jarige man uit Amsterdam en 32-jarige man uit Spijkenissse zouden volgens het OM behoorlijk tekeer zijn gegaan in de woning aan de Caan van Necklaan.

De bewoner werd onderworpen aan martelpraktijken. Zo zou hij een prop in zijn mond hebben gekregen en werd hij met water overgoten. Deze behandeling, ook wel 'waterboarding' genoemd, zou de man het gevoel hebben gegeven dat hij verdronk. Ook zou het slachtoffer zijn bewerkt met een stroomstootwapen en werd hij aan bed vastgebonden. Daarnaast kreeg de man vuistslagen. 'Zo'n nare overval zien we zelden,' zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank.

'De schok is al weggeëbd' Het duurde ruim een jaar voordat de politie de verdachten kon oppakken voor afpersing. Woensdag vroegen de advocaten van de verdachten tijdens een pro-formazitting om schorsing van het voorarrest van beide mannen. 'Het is alweer lang geleden dat de woningoverval plaatsvond,' zei een van de advocaten. 'We zijn inmiddels zestien maanden verder. De schok die de overval heeft veroorzaakt is al weggeëbd,' aldus de advocaat.

Verdachten ontkennen betrokkenheid Beide mannen willen vrijgelaten worden, omdat ze gezinnen met kinderen hebben. Die dreigen op straat komen te staan zonder de inkomsten van de verdachten. De moeders van beide gezinnen kunnen de huur namelijk niet meer betalen. Ook dat was voor de rechtbank geen reden om de verdachten te laten gaan. Voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld, worden er nog getuigen ondervraagd. Beide verdachten ontkennen dat ze betrokken waren bij de overval. LEES OOK: Woningoverval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk