Scheveningen na overwinning met één been in Tweede Divisie

DEN HAAG - De voetballers van Scheveningen hebben zich een uitstekende uitgangspositie verschaft voor promotie naar de Tweede Divisie. De ploeg van John Blok won de eerste finalewedstrijd in de play-offs voor promotie met 2-0 van TEC uit Tiel.

De Scheveningers kwamen op het eigen sportpark Houtrust al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Tim Peeters maakte na drie minuten al de 1-0. De voorsprong werd nog voor de rust verdubbeld toen Gomez Nieto in de blessuretijd van de eerste helft de 2-0 maakte.

In de tweede helft drong Tweededivisionist TEC wel aan, maar veranderde er niets meer aan de stand, mede door de uitstekende reddingen van Scheveningen-doelman Sven Wolsheimer.



Zaterdag return in Tiel

Aanstaande zaterdag wordt de return in dit tweeluik gespeeld. De winnaar over twee wedstrijden komt volgend seizoen uit in de Tweede Divisie. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is integraal te volgen via een extra uitzending Radio West Sport.