Actie bij Dunea, 'maar watervoorziening komt niet in gevaar'

ZOETERMEER - Medewerkers van waterbedrijf Dunea voeren bij het hoofdkantoor in Zoetermeer actie voor een betere cao. Het is onderdeel van een landelijk spandoekenprotest van alle waterbedrijven. Werknemers van waterbedrijven en -laboratoria eisen een structurele loonsverhoging van 2,5 procent met terugwerkende kracht vanaf juli 2017. De cao Waterbedrijven geldt voor circa 5000 mensen.

In Zoetermeer heeft een aantal ontevreden werknemers zich verzameld om te protesteren. Ze hebben een groot spandoek bij zich met de tekst: 'Help, we maken water'. Het is een korte actie van 7.15 tot 7.45 uur want de werknemers protesteren in hun eigen tijd. Een waterbedrijf heeft wettelijk de plicht om zorg te dragen dat er 24 uur per dag water is.

'Werknemers mogen wel actie voeren, maar tegelijkertijd mag de watervoorziening niet in gevaar komen. Vandaar dat we in onze eigen tijd actie voeren', vertelt Rene van Lingen, kaderlid van FNV.



Waterkraan wordt niet dichtgedraaid

Als een passend loonbod uitblijft zijn stakingen niet uitgesloten, zegt vakbondsbestuurder Linda Groen van FNV. 'We gaan de waterkraan niet dichtdraaien, maar werkonderbrekingen zijn zeker mogelijk', aldus Groen.