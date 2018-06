Verdachte beroving in pashokje meldt zich na Team West

DEN HAAG - De man die wordt verdacht van het beroven van een vrouw in een pashokje bij H&M in Den Haag heeft zich bij de politie gemeld. Dat deed hij nadat het opsporingsprogramma Team West dinsdagavond duidelijke beelden van hem liet zien.

Het 20-jarige slachtoffer paste begin maart kleding in een pashokje bij H&M aan de Weversplaats. Plotseling zag ze in de spiegel dat er een man achter haar in de paskamer stond. Hij pakte haar in een wurggreep, waardoor ze bijna geen lucht meer kreeg. Ondertussen doorzocht hij haar tas en ging er vandoor met onder andere haar telefoon.

De verdachte was gefilmd in de winkel, maar ook tijdens zijn vlucht. Via camera's in de stad zag de politie achteraf dat hij via de Wagenstraat naar de Stationsweg was gelopen. Daar was hij duidelijk in beeld gebracht.



Beelden in Team West

Nadat Team West de beelden dinsdag toonde, besloot de man zich woensdagavond bij de politie te melden. Hij is aangehouden voor de gewelddadige diefstal en de recherche gaat verder met het onderzoek. De bewakingsbeelden zijn van de site van Omroep West verwijderd.



