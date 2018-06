Woede en onbegrip bij slachtoffer Syrische messteker

DEN HAAG - Een van de slachtoffers die op Bevrijdingsdag in Den Haag werd neergestoken, vindt het onbegrijpelijk dat de advocaat van verdachte zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristische daad. Deze conclusie van de advocaat van de Syriër Malek F. is voorbarig, zo laat de advocaat van het slachtoffer in verschillende media weten.

De 21-jarige man uit Zoetermeer dronk op Bevrijdingsdag wat met een vriend op het terras, in de buurt van de Haagse Hogeschool, toen Malek F. op hem instak. Hij werd acht keer gestoken, vertelt Cem Polat de advocaat van het slachtoffer in de Volkskrant. De Zoetermeerder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was één van de drie mannen die door F. werd gestoken, naast onder meer een medewerker van ROC Mondriaan.

Polat zegt dat het onzeker is of het slachtoffer er nog bovenop komt, aangezien het momenteel heel slecht met hem gaat. Volgens de advocaat is er sprake van blijvend letsel en is de mentale impact ook enorm. 'Hij wordt 's nachts geregeld schreeuwend wakker, dan kan de hele buurt hem horen', vertelt Polat. Momenteel krijgt hij professionele hulp, maar is het nog onduidelijk of en wanneer hij zijn leven weer enigzins kan oppakken.



Woede en onbegrip

Bij het slachtoffer overheerst volgens zijn advocaat woede en onbegrip. De Zoetermeerder is zelf moslim en begrijpt niet hoe de advocaat van Malek F. kan zeggen dat F. geen terroristisch motief had. Dat de verdachte 'Allahu akbar' riep terwijl hij, volgens hem, op willekeurige mensen instak en dit ook nog riep toen de politie hem neerschoot, is volgens de advocaat van het slachtoffer op zijn zachts gezegd al een aanwijzing voor terrorisme.

'Ook de anonieme melding die eerder over hem binnenkwam, sterken mijn client in de gedachte dat er wel degelijk een terroristisch motief was', zegt de advocaat tegen de Volkskrant.



Vraagtekens bij werkwijze Parnassia

Het Openbaar Ministerie houdt alle scenario's nog open, ook die van een terroristische daad. De advocaat van F. ziet vooralsnog geen aanwijzingen hiervoor.

Daarnaast zet het 21-jarige slachtoffer vraagtekens bij de werkwijze van de ggz-instelling Parnassia. Malek F. was daar zes weken opgenomen geweest nadat hij in februari zijn huisraad op straat had gegooid. 'Mijn client vindt het onbegrijpelijk dat Parnassia deze man op straat heeft gezet en hij op deze gruwelijke manier heeft kunnen toeslaan', zegt Polat tegen de Volkskrant.



Juridische stappen

De familie van Malek F. kondigde vorige maand aan aangifte te gaan doen tegen de ggz-instelling. Parnassia zou volgens hen mede verantwoordelijk zijn voor het zware lichamelijke letsel van F. en zijn slachtoffers. Ook de advocaat van het 21-jarige slachtoffer uit Zoetermeer zegt dat hij juridische stappen tegen Parnassia overweegt.

LEES OOK: Haagse burgemeester voortaan beter geïnformeerd over verwarde, gevaarlijke mensen