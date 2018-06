Rechtszaak rondom oud-raadslid Khalid T.; ouders slachtoffer eisen 1500 euro smartengeld

GOUDA - De ouders van het 13-jarige meisje eisen 1500 smartengeld van de verdachte Khalid T., die hun dochter zou hebben misbruikt in een hotel in Gouda. Dat bleek uit de rechtszaak rondom het voormalig PvdA-raadslid uit Gouda. T. ontkent seks met het 13-jarige meisje te hebben gehad.

Khalid T. geeft toe dat hij via een sekssite een afspraak had gemaakt met het 13-jarige meisje. Hij had in augustus 2017 met het meisje afgesproken. T. nam haar eerst mee naar de McDonalds, vervolgens gingen ze naar een hotel in Gouda, waar hij seks met haar zou hebben gehad. Volgens T. had hij echter daar een kamer geboekt voor haar alleen, omdat zij anders een nacht dakloos zou zijn.

Hij dacht dat zij 21 jaar was. 'Eerst was het doel seks', gaf T. toe, maar dat doel kreeg volgens hem een wending. 'Ik vroeg of ze open stond voor een serieuze relatie.'



Verklaring slachtoffer

Het 13-jarige meisje heeft schriftelijk verklaard dat T. die avond in het hotel, zonder condoom, seks met haar zou hebben gehad. Er is geen sperma van T. gevonden bij haar. De oud-basisschooldirecteur zou ook hebben voorgesteld om per maand op gezette tijdstippen voor 900 euro seks te hebben. T.: 'Ik gebruikte een standaardmailtje waar dat in staat.'

De volgende ochtend zouden ze samen uit het hotel zijn vertrokken. T. via de hoofdingang, zij via een zijdeur. Nadat T. haar had afgezet bij het station, kocht zij een morning-afterpil. Camerabeelden van het hotel laten geen eenduidig beeld zien. Wel zou er iemand te zien zijn die op T. lijkt.



Persvrijheid

T. was raadslid voor de PvdA in Gouda en hij was basisschooldirecteur. Het is donderdagmiddag niet de eerste keer dat de zaak besproken wordt in de rechtszaal. Het is wel de eerste keer dat Khalid T. zelf aanwezig is bij de zitting. Ook de ouders van het 13-jarige slachtoffer zitten in de zaal.

Donderdag zei de advocaat van Khalid T., Inez Weski, dat zij niet wilde dat de camera's van Omroep West tijdens de zitting aan stonden. Het OM vond dat er vanwege persvrijheid wel degelijk opnames mochten worden gemaakt. Na een korte schorsing besloot de rechtbank dat het OM en de advocaten wel gefilmd mogen worden. Khalid T. zijn stem mag niet worden opgenomen.