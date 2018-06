Verzuurde billen, maar Camiel roeit 113 kilometer uit voor zelfmoordhulplijn

DELFT - 113 kilometer roeide de Haagse student Camiel Spreij woensdag tijdens de Ringvaart Regatta in Leiden, een roeitocht van Leiden naar Delft. Spreij roeide dertien kilometer meer dan de gebruikelijke afstand. The day after zit de student met flinke spierpijn thuis, maar heeft hij 12.800 euro opgehaald voor de zelfmoordhulprevenetielijn: 113.

Ongeveer een half jaar geleden pleegde de broer van de Haagse student zelfmoord. Dat was voor Spreij aanleiding om symbolisch dertien kilometer extra te roeien. Voor het ochtendgloren stond hij al naast zijn bed. 'Ik moest mij om 04.30 uur melden', vertelt hij aan Omroep West.

Voor de officiële start had Camiel Spreij in zijn eenpersoonsroeiboot, een 'skiff' al 13 kilometer geroeid. Daarna begon de honderd kilometer voor alle deelnemers. Bij de eerste stop, op 25 kilometer, kreeg de student het zwaar. 'Ik had er toen al 38 kilometer opzitten. Het werd ook steeds warmer.'



Een emotionele eindstreep

De gedachte aan zijn overleden broer hield Spreij in de skiff. 'Er fietsten heel veel mensen mee langs de kant om me te steunen. Volgens de organisatie was het de grootste volgploeg ooit', vertelt Spreij.

Een paar uur later dan gepland, finisht Spreij rond de klok van 23.30 uur in Delft. Zijn supporttroepen hadden aan weerszijden van de kade fakkels neergezet. Ook een medewerker en de directeur van 113 stonden op de roeier te wachten. Volgens Spreij was het een emotionele finish, maar hij was 'ook blij dat het klaar was'.



'Ik kan moeilijk zitten'

Met zijn roeitocht heeft Camiel Spreij 12.800 euro opgehaald voor de zelfmoordhulpreventielijn. Dat bedrag maakt de spierpijn in zijn armen, benen en billen - 'Ik kan heel moeilijk zitten' - toch wat minder pijnlijk. Vanaf nu is het een kwestie van uitbewegen. 'Ik denk dat ik vanavond een klein stukje ga lopen, maar moet rustig aandoen', besluit Spreij.

Het opgehaalde bedrag wordt aan de zelfmoordhulppreventielijn geschonken voor lespakketten in het basis- en voortgezet onderwijs.

(Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar).