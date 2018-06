Ondernemingsraad gevangenis Alphen: 'Er is meer geschoold personeel nodig'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De ondernemingsraad (OR) van de gevangenis in Alphen aan den Rijn erkent dat er een vrij hoog ziekteverzuim is onder het personeel. Omroep West sprak met bewaarders die vrezen voor hun veiligheid door een torenhoog personeelstekort van 10 procent. De OR wil dat er meer geschoold personeel bij komt.

Volgens OR-voorzitter Ed Kamerman is de werkdruk hoog en moet er meer geschoold personeel bij. 'Er zijn vacatures in alle gevangenissen, niet alleen in Alphen. Het is een landelijk probleem. De minister moet actie ondernemen,' zegt Kamerman.

Om het personeelstekort in Alphen aan den Rijn op te lossen worden externe beveiligers ingehuurd en ingezet. 'Al het mogelijke wordt gedaan om dit terug te dringen en de vacatures ingevuld te krijgen. Hierin zijn en worden de laatste maanden stappen gezet,' staat in een verklaring van de OR.



Ongeschoold personeel

Bewaarders zeggen tegen Omroep West dat de ingehuurde beveiligers niet opgeleid zijn om met gedetineerden om te gaan. Ze noemen de inzet van deze mensen 'levensgevaarlijk' en klagen dat de directie niet naar hen luistert. Kamerman zegt dat de OR in gesprek is met de directie over de inhuur van tijdelijke mensen. 'Als er ongeschoold personeel over de afdelingen loopt, is dat niet goed. We hebben meer vakbekwaam personeel nodig.'

Bewaarders zijn bang dat het binnenkort misgaat in de gevangenis. De ondernemingsraad staat niet achter het verhaal dat de gevangenis onveilig is: 'Dit doet geen recht aan de PI Alphen aan den Rijn en zijn medewerkers.'