Ondernemingsraad gevangenis Alphen erkent hoog ziekteverzuim en werkdruk

ALPHEN AAN DEN RIJN - De ondernemingsraad (OR) van de gevangenis in Alphen aan den Rijn erkent dat er een vrij hoog ziekteverzuim is onder het personeel. Omroep West sprak met bewaarders die vrezen voor hun veiligheid door een torenhoog personeelstekort van 10 procent. De OR herkent dat beeld niet.

De OR laat weten dat er door de medewerkers in Alphen werkdruk wordt ervaren. Om het personeelstekort op te lossen worden externe beveiligers ingehuurd en ingezet. 'Aangaande deze punten wordt al het mogelijke gedaan en acties ondernomen om dit terug te dringen en de vacatures ingevuld te krijgen. Hierin zijn en worden de laatste maanden stappen gezet,' staat in een verklaring.

Volgens bewaarders zijn de ingehuurde beveiligers niet opgeleid om met gedetineerden om te gaan. Ze noemen de inzet van deze mensen 'levensgevaarlijk' en klagen dat de directie niet naar hen luistert. De bewaarders hebben geen vertrouwen in de OR en zeggen dat de leden naar de pijpen van de directie dansen. De vakbonden slaan wel alarm over de situatie in Alphen.



OR herkent beeld niet

De ondernemingsraad herkent het geschetste beeld niet, zo staat in de verklaring: 'Dit doet geen recht aan de PI Alphen aan den Rijn en zijn medewerkers.' De OR was niet bereikbaar voor aanvullende vragen.